3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 1) его дом 2) почки зеленеют 3) роскошно одеты 4) трёх пальм 5) нет правильного ответа 4. Укажите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ в предл...
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3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 1) его дом 2) почки зеленеют 3) роскошно одеты 4) трёх пальм 5) нет правильного ответа 4. Укажите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ в предложении: Каждое поколение торопит школьные годы. 1) каждое поколение 2) поколение торопит 3) торопит годы 4) школьные годы
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3. Согласование: 5) 4. Управление: 3) торопит годы. (глаг. + сущ.)
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