3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 1) его дом 2) почки зеленеют 3) роскошно одеты 4) трёх пальм 5) нет правильного ответа 4. Укажите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ в предл...

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3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 1) его дом 2) почки зеленеют 3) роскошно одеты 4) трёх пальм 5) нет правильного ответа 4. Укажите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ в предложении: Каждое поколение торопит школьные годы. 1) каждое поколение 2) поколение торопит 3) торопит годы 4) школьные годы

Автор: Гость