Какое знание следует считать истиным? В какой мере оно доступно познающему человеку? Какими способами достигаются истиные знания?
Обществознание
Какое знание следует считать истиным? В какой мере оно доступно познающему человеку? Какими способами достигаются истиные знания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истинное знание - это соответствие знания действительности .Наши знания всегда относительны, поскольку постоянно углубляются по мере развития практики и познания .Истинные знания достигаются практикой и результатом действительности
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