Отметьте высказывания, которые ты считаешь правильными: Пётр 1 основал новый гор??д - Петрозаводск. При Петре 1 появились рекруты. "Потешная флотилия" плавала по Онежскому озеру. Первым цфрём династии Романовых стал Алексей...

Окружающий мир

Отметьте высказывания, которые ты считаешь правильными: Пётр 1 основал новый гор??д - Петрозаводск. При Петре 1 появились рекруты. "Потешная флотилия" плавала по Онежскому озеру. Первым цфрём династии Романовых стал Алексей Михайлович. Первый музей назывался - Кунсткамера. "Юности честное зерцало" было написано в правлении Михаила Романова.

Автор: Гость