Отметьте высказывания, которые ты считаешь правильными: Пётр 1 основал новый гор??д - Петрозаводск. При Петре 1 появились рекруты. "Потешная флотилия" плавала по Онежскому озеру. Первым цфрём династии Романовых стал Алексей...

Окружающий мир
Отметьте высказывания, которые ты считаешь правильными: Пётр 1 основал новый гор??д - Петрозаводск. При Петре 1 появились рекруты. "Потешная флотилия" плавала по Онежскому озеру. Первым цфрём династии Романовых стал Алексей Михайлович. Первый музей назывался - Кунсткамера. "Юности честное зерцало" было написано в правлении Михаила Романова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выписываю правильные: потешная флотилия плавала по Онежскому озеру первый царь династии Романовых был Алексей Михайлович первый музей-кунсткамера
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