Отношение длины спортивной площадке к её ширине равно 7:4. найдите периметр если ширина площадки меньше её длины на 60 метров! помогите! ЭЙНШТЕЙН ПОМОГИ аааааа помогите кто нибудь

Математика
Отношение длины спортивной площадке к её ширине равно 7:4. найдите периметр если ширина площадки меньше её длины на 60 метров! помогите! ЭЙНШТЕЙН ПОМОГИ аааааа помогите кто нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 7-4=3 2) 60/3=20 а = 7 * 20=140 в= 4*20=80 P= (а+в) * 2= (140+80)*2=440 ответ : 440
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