Отношение длины спортивной площадке к её ширине равно 7:4. найдите периметр если ширина площадки меньше её длины на 60 метров! помогите! ЭЙНШТЕЙН ПОМОГИ аааааа помогите кто нибудь

Математика

Отношение длины спортивной площадке к её ширине равно 7:4. найдите периметр если ширина площадки меньше её длины на 60 метров! помогите! ЭЙНШТЕЙН ПОМОГИ аааааа помогите кто нибудь

Автор: Гость