Отношение народов к первой мировой войне 1914-1918
История
Отношение народов к первой мировой войне 1914-1918
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Гость:
Начало мировой войны вызвало взрыв патриотизма. В крупных городах прошли многолюдные демонстрации под лозунгом "война до победного конца". Некоторые из них сопровождались немецкими погромами. На волне антигерманских настроений Санкт-Петербург был переименован в Петроград.
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