Отношение народов к первой мировой войне 1914-1918

Гость: Гость:

Начало мировой войны вызвало взрыв патриотизма. В крупных городах прошли многолюдные демонстрации под лозунгом "война до победного конца". Некоторые из них сопровождались немецкими погромами. На волне антигерманских настроений Санкт-Петербург был переименован в Петроград.