Отношение скоростей двух всадников равно 2/3 : 5/6. Найдите скорость каждого всадник??, если скорость второго больше скорости первого на 2 км/ч.
Математика
Отношение скоростей двух всадников равно 2/3 : 5/6. Найдите скорость каждого всадник??, если скорость второго больше скорости первого на 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/3=4/6 из этого следует, что: 1/6=2 км/ч. 2) 8/6=1,3км/ч первый всадник 3) 1,3+2=3,3 км/ч второй всадник
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