Относительная плотность некоторого газа по азоту равна 1,57 .Рассчитайте объем это??о газа если его масса равна 59 г
Химия
Относительная плотность некоторого газа по азоту равна 1,57 .Рассчитайте объем это??о газа если его масса равна 59 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(газа)=D N2 (газа)×Mr(N2)=1,57×28=44 значит, газ - CO2 n(CO2)=m(CO2)/M(CO2)=59г:44 г/моль=1,34моль V(CO2)=n(CO2)×Vm=1,34моль×22,4л/моль=30л
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