Относительная плотность некоторого газа по азоту равна 1,57 .Рассчитайте объем это??о газа если его масса равна 59 г

Химия

Относительная плотность некоторого газа по азоту равна 1,57 .Рассчитайте объем это??о газа если его масса равна 59 г

Автор: Гость