Отрезку на карте длиной в 1 см.соответствует расстояние на местности в 12 км.какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карте 2,7 см?
Математика
Отрезку на карте длиной в 1 см.соответствует расстояние на местности в 12 км.какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карте 2,7 см?
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