Отрезку на карте длиной в 1 см.соответствует расстояние на местности в 12 км.какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карте 2,7 см?

Математика

Отрезку на карте длиной в 1 см.соответствует расстояние на местности в 12 км.какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карте 2,7 см?

Автор: Гость