1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа

Математика

1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа

Автор: Гость