1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа
Математика
1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа
Ответ(ы):
Гость:
Перворе число равно 3,6 второе число равно 1,2
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