1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа

Математика
1 число в 3 раза больше второго. если от первого отнять 1,8 а к второму прибавить 0,6 будет поровну.найдите эти числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перворе число равно 3,6 второе число равно 1,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомни, что с помощью глагола можно назвать,выразить.В какие группы по оттенкам значений можно объединить такие глаголы? ИДТИ,СКАЗАТЬ,РЫЧАТЬ,ГРУ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста пж пж пж
Ответить
История
Объясните фразу : греки уселись на берегах нашего моря как лягушки вокруг пруда
Ответить
Українська література
Чи актуальний твір "мишка " лепкого у наш час???
Ответить
Русский язык
Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать
Ответить