Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать
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Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать
Ответ(ы):
Гость:
Давай договоримся-я помогу тебе а ты поможешь мне? Это свет
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