Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать

Русский язык

Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать

Автор: Гость