Помогите пожалуйста завтра уже здовать! №26.22 В сообщающихся сосудахнаходится ртуть.В один из сосудов доливают воду,а в другой-керосин.Высота столба воды hв=20см.Какова должна быть высота hк столба керосина,чтобы уровни ртути...
Физика
Помогите пожалуйста завтра уже здовать! №26.22 В сообщающихся сосудахнаходится ртуть.В один из сосудов доливают воду,а в другой-керосин.Высота столба воды hв=20см.Какова должна быть высота hк столба керосина,чтобы уровни ртути в обоих сосудах совпадали? №26.23 В левое колено U-образной трубки с водой долили слой кепосина высотой hк=20см.На сколько поднимется уровень воды в первом колене? Заранее спасибо!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фотке (в первой задаче уверена, а во второй не совсем).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Перебудуйте речення, замінюючи виділені другорядні члени речення підрядними час??инами часу з різними сполучниками. Зробіть схему речення Із прих...
Математика
Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков велосипедист ехал со скоростью 12 километров час а мотоциклис...
Русский язык
Синтаксически разбор предложения " мне на встречу неслись облака и ракиты тревожно шептались" заранее большое спасибо ))
Другие предметы