Помогите пожалуйста завтра уже здовать! №26.22 В сообщающихся сосудахнаходится ртуть.В один из сосудов доливают воду,а в другой-керосин.Высота столба воды hв=20см.Какова должна быть высота hк столба керосина,чтобы уровни ртути...

Физика

Помогите пожалуйста завтра уже здовать! №26.22 В сообщающихся сосудахнаходится ртуть.В один из сосудов доливают воду,а в другой-керосин.Высота столба воды hв=20см.Какова должна быть высота hк столба керосина,чтобы уровни ртути в обоих сосудах совпадали? №26.23 В левое колено U-образной трубки с водой долили слой кепосина высотой hк=20см.На сколько поднимется уровень воды в первом колене? Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость