Перебудуйте речення, замінюючи виділені другорядні члени речення підрядними час??инами часу з різними сполучниками. Зробіть схему речення Із приходом осені небо стає сірим і похмурим

Українська мова
Перебудуйте речення, замінюючи виділені другорядні члени речення підрядними час??инами часу з різними сполучниками. Зробіть схему речення Із приходом осені небо стає сірим і похмурим
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