Чи актуальний твір "мишка " лепкого у наш час???
Українська література
Чи актуальний твір "мишка " лепкого у наш час???
Ответ(ы):
Гость:
Вчить людей тому,що гроші , у нашому сучасному світі,не головне. Взаємодопомога завжди буде повертатися,але якщо бути лінивим та жадібним ні до чого доброго це не доведе.Це доказала наша мишка у творі Богдана Лепкого. Так що,він актуальний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать
Физика
Помогите пожалуйста завтра уже здовать! №26.22 В сообщающихся сосудахнаходится ртуть.В один из сосудов доливают воду,а в другой-керосин.Высота ст...
Українська мова
Перебудуйте речення, замінюючи виділені другорядні члени речення підрядними час??инами часу з різними сполучниками. Зробіть схему речення Із прих...
Математика
Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков велосипедист ехал со скоростью 12 километров час а мотоциклис...