Чи актуальний твір "мишка " лепкого у наш час???

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Вчить людей тому,що гроші , у нашому сучасному світі,не головне. Взаємодопомога завжди буде повертатися,але якщо бути лінивим та жадібним ні до чого доброго це не доведе.Це доказала наша мишка у творі Богдана Лепкого. Так що,він актуальний.