Объясните фразу : греки уселись на берегах нашего моря как лягушки вокруг пруда
История
Объясните фразу : греки уселись на берегах нашего моря как лягушки вокруг пруда
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