Задача: НА УЧАСТКЕ 12 КУСТОВ КРЫЖОВНИКА.КУСТОВ МАЛИНЫ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ КРЫЖОВНИК??. А СМОРОДИНЫ НА 2 КУСТА БОЛЬШЕ,ЧЕМ КРЫЖОВНИКА. СКОЛЬКО КУСТОВ МАЛИНЫ И СКОЛЬКО КРЫЖОВНИКА?

Математика

Задача: НА УЧАСТКЕ 12 КУСТОВ КРЫЖОВНИКА.КУСТОВ МАЛИНЫ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ КРЫЖОВНИК??. А СМОРОДИНЫ НА 2 КУСТА БОЛЬШЕ,ЧЕМ КРЫЖОВНИКА. СКОЛЬКО КУСТОВ МАЛИНЫ И СКОЛЬКО КРЫЖОВНИКА?

Автор: Гость