Вычисли значение выражением c умножеть на d при c = 6 d =14; c=24, d=4.
Математика
Вычисли значение выражением c умножеть на d при c = 6 d =14; c=24, d=4.
Ответ(ы):
Гость:
Просто подставляешь с*d = 6*14=84 c*d=24*4=96
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