Отрезок AD-биссектриса равностороннего треугольника ABC.Точка F и P лежат на сторона?? AB и AC соответственно,DF ∥ AC и DP ∥ AB.Вычислите периметр треугольника ABC,если периметр четырёхугольника AFDP равен 28 см.

Геометрия
Отрезок AD-биссектриса равностороннего треугольника ABC.Точка F и P лежат на сторона?? AB и AC соответственно,DF ∥ AC и DP ∥ AB.Вычислите периметр треугольника ABC,если периметр четырёхугольника AFDP равен 28 см.
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Гость:
Сколько градусов треугольник?
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