Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, параллельная AC и пересекающая сторону AB в точке E. Докажите, что треугольник ADE - равнобедренный. Прошу помочь выходит двойка по геометрии.

Геометрия

Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, параллельная AC и пересекающая сторону AB в точке E. Докажите, что треугольник ADE - равнобедренный. Прошу помочь выходит двойка по геометрии.

Автор: Гость