Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, параллельная AC и пересекающая сторону AB в точке E. Докажите, что треугольник ADE - равнобедренный. Прошу помочь выходит двойка по геометрии.

Геометрия
Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, параллельная AC и пересекающая сторону AB в точке E. Докажите, что треугольник ADE - равнобедренный. Прошу помочь выходит двойка по геометрии.
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Гость:
Ну вроде так должно быть
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