Отрывок А.Дугина о Пушкине

Гость: Гость:

Утро казалось пасмурным даже для Петербурга. Небо нависло низко, моросил дождь, и воздух насыщен был водяной пылью…На плацу казармы – одной из многочисленных в Петербурге – шли занятия. Солдаты, в перекрещенных ремнях и с тяжелыми ранцами за спиной, отбивали, поднимая брызги, шаг и выполняли приемы, согласно артикулу…Уставшие офицеры отогревались чаем с ромом. Кто-то рассказал театральный анекдот, кто-то aventure galante[1]. А кто-то достал листок со стихами.Стихи были политическими и отличались смелостью и остротой. Тут же сели переписывать.Стихи в офицерском обществе считались самым лучшим и верным выразителем их мыслей, чувств и намерений…В Петербурге все шире делалось известным новое имя – Пушкин.