Масса девяти одинаковых ящиков с ягодами равна 180 кг масса пустого ящика 1 кг чему ??авна масса ягод в одном ящике
Математика
Масса девяти одинаковых ящиков с ягодами равна 180 кг масса пустого ящика 1 кг чему ??авна масса ягод в одном ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:9=20(КГ) МАССА ОДНОГО ЯЩИКА С ЯГОДАМИ 20-1=19(КГ) МАССА ЯГОД В 1 ЯЩИКЕ
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