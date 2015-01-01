Масса девяти одинаковых ящиков с ягодами равна 180 кг масса пустого ящика 1 кг чему ??авна масса ягод в одном ящике

Математика
Масса девяти одинаковых ящиков с ягодами равна 180 кг масса пустого ящика 1 кг чему ??авна масса ягод в одном ящике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:9=20(КГ) МАССА ОДНОГО ЯЩИКА С ЯГОДАМИ 20-1=19(КГ) МАССА ЯГОД В 1 ЯЩИКЕ
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