Тихан Щербатый и Платон Каратаев противо поставление

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Дорогой автору образ ПлатонаСимпатии Льва Николаевича Толстого, безусловно, на стороне Платона Каратаева. Писатель – гуманист всю свою сознательную жизнь выступает против войны, самого бесчеловечного и жестокого, по его мнению, события в жизни общества. Своим творчеством он проповедует идеи нравственности, мира, любви, милосердия, а война несёт людям смерть и несчастья. Страшные картины Бородинского сражения, гибели юного Пети, мучительная смерть Андрея Болконского заставляют читателя содрогнуться от ужаса и боли, которые влечёт за собой любая война. Поэтому значение образа Платона в романе «Война и мир» трудно переоценить. Этот человек – воплощение главной идеи автора о гармоничной жизни в согласии с самим собой. Писатель сочувствует именно таким, как Платон Каратаев. Автор, например, одобряет поступок Пети, жалеющего французского пленного мальчика, понимает чувства Василия Денисова, не желающего расстреливать пленных французов. Толстой не приемлет бессердечность Долохова и излишнюю жестокость Тихона Щербатого, считая, что зло порождает зло. Понимая, что война невозможна без крови и насилия, писатель верит в победу разума и человечности.Сочинение «Образ Платона Каратаева в романе «Война и мир» лишь частично может вместить в себя идеи гуманизма и человеколюбия, которые хотел донести до читателя мудрый Лев Николаевич Толстой. Подробнее: http://all-biography.ru/books/tolstoy/voyna-i-mir/obraz-platona-karataeva-v-romane#ixzz4PgfrRC2M