Какую роль в жизни человека играет вода что нибудь подлиннее пожалуйста
География
Какую роль в жизни человека играет вода что нибудь подлиннее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль воды в жизни человека неоспоримо высока. Она служит основой для хорошего функционирования всего организма. В воде находятся различные вещества, характер происхождения которых разнообразен, как органический, так и неорганический.Она составляет почти три четверти веса взрослого человека. Некоторая ее часть, поскольку находится внутри клеток организма, носит название внутриклеточная жидкость.
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