Номер 6 выполни деление с остатком и сделай проверку.
Математика
Номер 6 выполни деление с остатком и сделай проверку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52:8=6(ост4). 37:5=7(ост2), 64:11=6(ост4) , 57:9=6(ост3), 39:4=9(ост3), 42:12=3(ост7), 98:10=9(ост8), 24:7=3(ост3), 40:13=3(ост1), 48:5=9(ост3), 62:8=8(ост2), 66:14=4(ост10)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Найдите потерянное число. Вам даны все целые число от 1 до N+1, кроме одного. Найдите отсутствующее число. Формат входных данных: в первой строке в...