Номер 6 выполни деление с остатком и сделай проверку.

Математика
Номер 6 выполни деление с остатком и сделай проверку.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52:8=6(ост4). 37:5=7(ост2), 64:11=6(ост4) , 57:9=6(ост3), 39:4=9(ост3), 42:12=3(ост7), 98:10=9(ост8), 24:7=3(ост3), 40:13=3(ост1), 48:5=9(ост3), 62:8=8(ост2), 66:14=4(ост10)
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