Решите пожалуйста кроссворд ( см. фото.) Даю 60 балов

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Решите пожалуйста кроссворд ( см. фото.) Даю 60 балов
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Гость:
1. Иудаизм. 2. Израиль. 3. Скрижали. 4. Арарат. 5. Моисей. 6. Талмуд. 7. Заповедь. 8. Завет. 9. -?. 10. Синай. 11. Ковчег.
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