Со ставьте пожалуйста план эпизодов повести ,,Капитанская дочка" в хронологическом порядке в котором раскрывается характер Петра Гренёва

Литература
Со ставьте пожалуйста план эпизодов повести ,,Капитанская дочка" в хронологическом порядке в котором раскрывается характер Петра Гренёва
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Глава1 Сержант гвардии 2 глава Вожатый 3 глава Крепость 4 глава Поединок 5 глава Любовь 6 глава Пугачевщина 7 глава Приступ 8 глава Названный гость 9 глава Разлука 10 глава Осада города 11 глава Мятежная слобода 12 глава Сирота 13 глава Арест 14 глава Суд
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