Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют...1) принятие и реал??зацию внешнеполитических решений. 2) управление объектами федеральной собственности 3) объявление амнистии 4) самостоятельное решение вопросов ...
Обществознание
Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют...1) принятие и реал??зацию внешнеполитических решений. 2) управление объектами федеральной собственности 3) объявление амнистии 4) самостоятельное решение вопросов данной территории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Првильный ответ 4.Также органы местного мамоуправления отделены от государственной власти.
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Математика