609+(357-у)=885 пожалуйста
Математика
609+(357-у)=885 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
357-у=885-609 357-у=276 у=357-276 у=81
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