От куда произошла фамилия Есембекова?

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От куда произошла фамилия Есембекова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамилия Есембеков в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.Фамилия Есембеков относится к типу не очень распространенной в регионах России. В некоторых исторических справках жители с этой фамилией относились к сословию аристократии из славянского тульского дворянства в 18-19 веках, имевших почтенную царскую привелегию. Древние упоминания фамилии можно найти в книге переписи населения Древней Руси во время царствования Иоана Грозного. У великого князя хранился определенный список уважаемых и приятнозвучащих фамилий, которые давались близким только в случае похвалы или поощрения. В следствии чего настоящая фамилия пронесла свое начальное обозначение и является уникальной.. Как то так
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