Опишите экономическое положение германии в конце 19 в.
История
Опишите экономическое положение германии в конце 19 в.
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После победы во Франко-Прусской войне, Германия получила во владения Эльзас и часть Лотарингии - земли богатые железной рудой и каменным углем. К тому же Франция выплатила Германии 5 млрд франков. Это помогло Германии начать модернизацию своей экономики.
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