Опишите экономическое положение германии в конце 19 в.

История
Опишите экономическое положение германии в конце 19 в.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После победы во Франко-Прусской войне, Германия получила во владения Эльзас и часть Лотарингии - земли богатые железной рудой и каменным углем. К тому же Франция выплатила Германии 5 млрд франков. Это помогло Германии начать модернизацию своей экономики.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как подписать рабочую тетрадь по биологии?
Ответить
Математика
Положите на простые множители составные числа 4, 9, 25, 32, 49, 92,
Ответить
История
Города-центры торговли в 9-12 веках
Ответить
Математика
Длина отрезка АВ равна 4см, а длина отрезка СД в 2 раза больше. чему равна длина отрезка СД? начерти эти отрезки
Ответить
Окружающий мир
Нарисовано большое строение и от туда вода льется что это может быть?7букв
Ответить