Города-центры торговли в 9-12 веках

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Города-центры торговли в 9-12 веках
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввозили: металлы, оружие, предметы роскоши и украшения, шёлк, одежда, книги, пряности, благовония, шерсть, янтарь, кони, хлопок, ковры, золото, медь, железо, зерно. В общем того чего не было на Руси. Вывозили: зерно, керамика, лён, меха, пенька, мёд, воск, кожи, шёлк. То что было на Руси в то время
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