Преобразовать выражение в произведение sin6a-sin4a
Математика
Преобразовать выражение в произведение sin6a-sin4a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так получилось у меня
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