Сколько в поезде вагонов если мальчики договорились встретится в пятом вагоне пр??чём один из них сел в пятый вагон с начала, а второй с конца поезда

Математика
Сколько в поезде вагонов если мальчики договорились встретится в пятом вагоне пр??чём один из них сел в пятый вагон с начала, а второй с конца поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 10 вагонов! 5+5=10-вагонов
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