Сколько в поезде вагонов если мальчики договорились встретится в пятом вагоне пр??чём один из них сел в пятый вагон с начала, а второй с конца поезда

Математика

Сколько в поезде вагонов если мальчики договорились встретится в пятом вагоне пр??чём один из них сел в пятый вагон с начала, а второй с конца поезда

Автор: Гость