Любое сочинение на тему ''словесное рисование''

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Мой любимый цветок - орхидея. Почему? Потому что она, как красива так и загадочна.Этот цветок не похож на другие цветы : у него есть воздушные корни да и уход за ним особенный. Сначала можно подумать, что родина этого творения природы- тропические джунгли с ежедневными дождями, отнюдь , это совсем не так. На самом же деле, в природе, орхидеи растут в очень сухом климате рядом с кактусами. Вырастают они и на скалах, и на камнях. На достаточно пустынных камнях - ведь климат, обычно, не располагает к „ сырым ущельям". Так что эти прекрасные цветы весьма любопытны. „Орхидеи- это короли благоуханных растений", так назвал их однажды очарованный красотой цветов Конфуций. Орхидея является символом утонченности , нежности, любви, ее лепестки похожи на трепещущие крылья бабочки. Так и хочется фантазировать и погружаться в свои мечты...