Первые 5 вопрос помогите пожалуйста
Химия
Первые 5 вопрос помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - в (8 электронов) 2 - б (Н и Р) 3 - б (ковалентная неполярная) 4 - не знаю 5 - б
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