Помогите описать бетмена начало есть Продолжите самое шлавное описание его сам??го и его харакера
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Помогите описать бетмена начало есть Продолжите самое шлавное описание его сам??го и его харакера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In usual life Bateman is a pretty millionaire who is looking after his appearance, so he has a good haircut and nice face. He is very sad, groomy, mystic because he has to hide his natural personality. Also he is very serious and violent. So that's why the Gotham city will be in a good hands.
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