Запиши слова с данными корнями.подчеркни чередования.-сапог-//-сапож- ,-бег-//-беж- -э??о разные корни или варианты одного корня с чередованием звуков?Приведи свои примеры для доказательства ответа.
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Запиши слова с данными корнями.подчеркни чередования.-сапог-//-сапож- ,-бег-//-беж- -э??о разные корни или варианты одного корня с чередованием звуков?Приведи свои примеры для доказательства ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сапог-/-Сапож-, -Бег-/-Беж- -корни с чередованием. Примеры: Сапоги(-Сапог-), Сапожник(-Сапож-) Бегун(-Бег-), бежит(-Беж-) Вот так-то
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