Запиши слова с данными корнями.подчеркни чередования.-сапог-//-сапож- ,-бег-//-беж- -э??о разные корни или варианты одного корня с чередованием звуков?Приведи свои примеры для доказательства ответа.

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Запиши слова с данными корнями.подчеркни чередования.-сапог-//-сапож- ,-бег-//-беж- -э??о разные корни или варианты одного корня с чередованием звуков?Приведи свои примеры для доказательства ответа.

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