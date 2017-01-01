Напишите большое сочинение на тему ЭКСПО 2015 год

Гость: Гость:

"Экспо-2017: Энергия будущего" О выставке: В ходе голосования представителей государств-членов Международного бюро выставок было принято решение о том, что столицей проведения Международной специализированной выставки "Экспо 2017" станет Астана. В финале голосования, проходившего в несколько этапов, столица Казахстана набрала абсолютное большинство голосов (103 из 161), оставив позади своего главного соперника - бельгийский город Льеж. Предстоящая выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные источники энергии. Тему предстоящей выставки как нельзя лучше олицетворяет яркий лаконичный логотип "Экспо 2017": ассиметрично расположенные в круг лепестки символизируют энергию и вечное движение. На протяжении трёх месяцев (с 10 июня по 10 сентября 2017 года) «ЭКСПО-2017» примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций. На всемирной специализированной выставке 2017 года странами-участницами будут продемонстрированы достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. Для Казахстана «ЭКСПО-2017» станет знаковым событием: никогда раньше международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ. Проведение "Экспо 2017" - большой шаг к становлению Казахстана в качестве международной выставочной и информационно-презентационной площадки. Справка: Международная специализированная выставка "Экспо" - крупнейшая международная выставка, на которой демонстрируются новейшие научно-технические достижения, перспективы развития, а также история, традиции и культура стран всего мира. Результатом проведения всемирных выставок является расширение международных, экономических, политических, культурных и научных связей. Всемирные выставки проводятся один раз в пять лет, а промежутки между ними заполняют специализированные выставки. Впервые Всемирная выставка состоялась в 1851 году в Великобритании. На протяжении нескольких месяцев здесь демонстрировались самые разнообразные экспонаты, среди которых были промышленные товары, изделия ремесла, машины, полезные ископаемые и даже предметы искусства. Выставка 1851 года справедливо названа важнейшей вехой в истории промышленной революции. Идея проведения подобных выставок, принадлежавшая британскому союзу ремесленников, прижилась, и они начали проходить на постоянной основе, с каждым годом набирая обороты и становясь более грандиозными и масштабными. Немногие знают, что знаменитую Эйфелеву башню начали строить специально для Всемирной выставки 1889 года в Париже в качестве входной арки на территорию экспозиции, расположенной во дворце Трокадеро. Также к проведению всемирных выставок были возведены лондонский Хрустальный дворец (уничтожен пожаром в 1936 году) и уникальный жилой комплекс Хабитат 67 в Монреале (темой выставки 1967 года были дома и жилое строительство). Эстафету по проведению "Экспо" перенимали такие страны, как США, Испания, Италия, Франция, Япония, Корея, Бельгия, Бразилия, Китай и другие.