Помогите нужно уже завтра!!! Нужно написать 10 чисел стандартным видом степеней
Алгебра
Помогите нужно уже завтра!!! Нужно написать 10 чисел стандартным видом степеней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одночлены 1 степени : 2х, 3в, -10с Одночлены 2 степени : 14 X^2, -36 B^2, ху Одночлены 5 степени : 4ху^4, -10хyz^3
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