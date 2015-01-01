Помогите нужно уже завтра!!! Нужно написать 10 чисел стандартным видом степеней

Алгебра
Помогите нужно уже завтра!!! Нужно написать 10 чисел стандартным видом степеней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одночлены 1 степени : 2х, 3в, -10с Одночлены 2 степени : 14 X^2, -36 B^2, ху Одночлены  5 степени : 4ху^4, -10хyz^3
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