Оценка реформельской деятельности Александра 2(реферат)

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Глава 1. Общие предпосылки и значение реформ Александра II 1.1 Основные причины и необходимость проведения реформ Крепостное хозяйство таило в себе и другую угрозу. Оно диктовало стране крайне замедленные темпы развития. Крымская война наглядно показала растушую отсталость России. В ближайшее время она неминуемо должна была перейти в разряд второстепенных держав.[460] Сознавая необходимость преобразований, Александр II не знал, как к ним приступить. Плана реформ у него не было. В печати по-прежнему не допускалось свободного обсуждения общественных проблем. И по рукам стали ходить записки, написанные на главную тему дня. Некоторые из них оказали сильное воздействие и на общественное мнение, и на царя. Особое значение приобрела «Записка об освобождении крестьян», вышедшая из-под пера К. Д. Кавелина. С конца 1855 г. она начала путешествовать по кружкам, салонам, редакциям и канцеляриям.[461] Крепостное право, считал Кавелин,— это главный узел, в котором сплелось опутавшее Россию зло. Но этот узел надо развязать, а не разрубить. Насильственное решение вопроса не внесетуспокоения. России, писал Кавелин, нужны мирные успехи. Надо провести такую реформу, чтобы обеспечить в стране «на пятьсот лет внутренний мир».[462] Кавелин считал, что можно и нужно пренебречь правом помещиков на личность крестьянина, но нельзя забывать об их праве на его труд и, главное, на землю. Поэтому освобождение крестьян может быть проведено только при вознаграждении помещиков. Другое решение, заявлял автор, «было бы весьма опасным примером нарушения права собственности». Но нельзя, подчеркивал Кавелин, упускать из виду и интересы кресть­ян. Они должны быть освобождены от крепостной неволи, за ними надо закрепить ту землю, которой они владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции правительство должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы помещиков и крестьян, то два сословия в конце концов сольются в один земледельческий класс. Внутри его исчезнут сословные различия и останутся только имущественные. Отмена крепостного права, по мысли Кавелина, должна была открыть путь другим реформам: судебной, цензурной, военной. Содержание: Введение 2 Глава 1. Общие предпосылки и значение реформ Александра II 3 1.1 Основные причины и необходимость проведения реформ 3 1.2 Общее влияние реформ Александра II на социально-экономическое развитие России 5 Глава 2. Отмена крепостного права, как одна из важнейших реформ Александра II 12 2.1 Подготовка к отмене крепостного права и манифест 1861 года 12 2.2 Основные положения реформы 19 февраля 1861 года 15 Заключение 24 Литература: 26 Введение В середине XIX века в России сложилась ситуация требующая скорейшего и неизбежного проведения реформ. В этой обстановке Александр II (1855-1881 гг.) осознавал необходимость столь важного шага и был на стороне координальных изменений. В целом же реформы Александра II 60-х 70-х гг. внесли огромный вклад в развитие как правовых основ российского государства так и в эволюцию социально-экономической системы. В чем то их можно сравнить с реформами в постсоветской России 90-х годов прошлого века, когда осуществлялись глобальные перемены в социально-экономической жизни страны. Реформы Александра II на уровне закона привели к исчезновению многих сословных ограничений прав Российского населения. В свою очередь, в экономическом смысле реформы Александра II имели особое значения, так как в их ходе был совершен ряд кардинальных перемен в экономической жизни общества, приведших к значительным сдвигам в развитии отечественной экономики. Важными стали изменения в финансовой системе России, так как уже давно назревал кризис в этой области, что показала и крымская война (1853-1856), и без реформ дальнейшее состояние российской экономики было бы все более тяжелым. В работе твк же будут отмечены земская и городская реформы. Однако, важнейшим направлением реформ Александра II стала отмена крепостного права. Именно детальное исследование данного направления реформаторской деятельности Александра II. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд важных задач: - Рассмотреть основные причины и необходимость проведения реформ; - Оценить общее влияние реформ Александра II на социально-экономическое развитие России; - Охарактеризовать процесс подготовки к отмене крепостного права и манифест 1861 года; - Детально проанализировать основные положения реформы 19 февраля 1861 года.