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Помогите срочно sin x=-1/2
Алгебра
Помогите срочно sin x=-1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin x=-1/2 arcsin(-0.5)=-30 x= -30
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