Какой горд построен раньше Волхов или Москва
История
Какой горд построен раньше Волхов или Москва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше Москва ( основан 1147г.) , а Волхов ( основан 1918).
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