Как решить задачу по химии : какой объём займёт углекислый газ CO2 массой 8,8 г?

Химия
Как решить задачу по химии : какой объём займёт углекислый газ CO2 массой 8,8 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(CO2)=8,8г Vm=22.4 моль/л V(СО2) = V m*n, n=m/M, V(СО2) = V m*m/M Решение: Найдем М M(CO2)=12+16*2=44г/моль 22.4 моль/л*8,8г/44г/моль=4,48 л
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