Найдите углы равнобедреного треугольника , если один из них на 24 градуса больше другого. сколько решений имеет задача
Геометрия
Найдите углы равнобедреного треугольника , если один из них на 24 градуса больше другого. сколько решений имеет задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пусть х - углы при основании. 2х+х+24 = 180 3х = 156 х = 52 52+24 = 76 Ответ: 52, 52 и 76. 2. Пусть х- угол при противоположной вершине (х+24)*2+х = 180 2х+48+х = 180 3х = 132 х = 44 44+24 = 68 Ответ:68,68,44
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