Найдите углы равнобедреного треугольника , если один из них на 24 градуса больше другого. сколько решений имеет задача

Геометрия

Найдите углы равнобедреного треугольника , если один из них на 24 градуса больше другого. сколько решений имеет задача

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