Какие детали придают рассказу напряжения и ощущение опасности
Литература
Какие детали придают рассказу напряжения и ощущение опасности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнения(допустим сравнение персонажа с каким-либо зверем) Гиперболизация ( усиление различных факторов) Точные эпитеты в описании места действия и деталей происходящего.
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