Рассмотрите продольный срез этого побега Укажите Какой слой стебля окрасился на ??сновании проведенных наблюдений Следуйте вывод
Биология
Рассмотрите продольный срез этого побега Укажите Какой слой стебля окрасился на ??сновании проведенных наблюдений Следуйте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окрасится чернилами древесина стебля липы, потому, что вода с минеральными веществами поднимается снизу вверх к листьям по древесине стебля
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