Назовите виды хозяйственной деятельности человека в Северном Ледовитом океане.
География
Назовите виды хозяйственной деятельности человека в Северном Ледовитом океане.
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Добыча полезных ископаемых, рыболовство, охота на морских жителей
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