Пешеход, двигаясь равномерно по шоссе, прошёл 1200 м за 20 минут скорость пешехода ра??на

Физика
Пешеход, двигаясь равномерно по шоссе, прошёл 1200 м за 20 минут скорость пешехода ра??на
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt S=1200 м t=20 мин (нужно перевести в секунды) V=S/t всё
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