Отвечая на вопрос "Что я делаю каждый день?" составить 5 предложений письменно про ??ебя. Время Present Simple

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Отвечая на вопрос "Что я делаю каждый день?" составить 5 предложений письменно про ??ебя. Время Present Simple
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я каждый день играю. я каждый день гуляю. я каждый день сплю. я каждый день делаю уроки. я каждый день ходу в школу.
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