Ответ нужен очень срочно, помогите пожалуйста.
Алгебра
Ответ нужен очень срочно, помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискриминант - это наверно самое легкое,что может быть а) а=1,b= -10,c=1 D=(b)²-4*a*c x1, 2= -b±√D/2*a подставляй и решай 481. а) -x²-4x+8=0 домнажаешь на (-1),знаки Меняются x²+4x-8=0 А дальше по формуле выше
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