Ответить на вопрос по англ Look at yourself! Your face is dirty

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Ответить на вопрос по англ Look at yourself! Your face is dirty
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Look at your mind.It's trash.
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